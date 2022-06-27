Росію мають оголосити ворогом НАТО офіційно. Польща виступила із важливою ініціативою
Польща очікує, що Мадридський саміт НАТО офіційно визнає Росію як ворога НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови бюро нацбезпеки Польщі Павла Солоха в ефірі телеканалу Polsat.
"Сам саміт НАТО - це елемент процесу, але він має дати відповіді на фундаментальні питання. Насамперед, і ми цього однозначно очікуємо, визначити Росію як ворога", - сказав Солох.
Солох припускає, що у закритій частині стратегії НАТО "буде посланий сигнал щодо Росії".
"Ми у будь-якому разі очікуємо, що НАТО негайно відреагує на будь-яке порушення території країн НАТО", - пояснив голова бюро нацбезпеки Польщі.
При цьому Польща чекає на прийняття рішень, які призведуть "до збільшення військової присутності НАТО".
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 29-30 червня.
Нагадаємо, саміт НАТО в Мадриді розгляне нову стратегічну концепцію з урахуванням змін у європейській та світовій безпеці, підтвердить єдність союзників та політику "відкритих дверей". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість участі в цьому саміті.
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