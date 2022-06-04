Премьер-министр Японии может впервые посетить саммит НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса. Он состоится в Мадриде в конце июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Таким образом, Кисида может стать первым японским премьером, который посетит встречу НАТО.

При этом на саммите он намерен не только обсудить войну в Украине, но и действия Китая и КНДР, а также рассказать о планах Японии коренным образом усилить свою обороноспособность, отмечает NHK.

Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.

Ранее сообщалось, что страны-участницы НАТО могут объявить Россию прямой угрозой и закрепить этот статус в новом стратегическом документе. Ожидается, что он будет принят на саммите в Мадриде.