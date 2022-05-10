Россия все чаще привлекает стратегическую авиацию для ударов по Одессе, - ОВА

В области сохраняется угроза ракетных ударов.

"Для нанесения ракетных ударов враг все чаще применяет стратегическую авиацию. Уничтожать врага в небе, море, на суше - наша главная задача", - сказал Братчук.

Спикер ОВА также сообщил о завершении затяжного комендантского часа в Одессе. Грубые нарушения не зафиксированы.

"Задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к сотрудничеству с оккупантами", - сообщил он.