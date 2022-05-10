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Россия все чаще привлекает стратегическую авиацию для ударов по Одессе, - ОВА

Фото: Россия все чаще привлекает стратегическую авиацию для ударов по Одессе (perild.com)
Автор: Артур Родивилов

Россия все чаще привлекает стратегическую авиацию для ударов по Одессе. 9 мая оккупанты нанесли ракетами существенные повреждения инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

В области сохраняется угроза ракетных ударов.

"Для нанесения ракетных ударов враг все чаще применяет стратегическую авиацию. Уничтожать врага в небе, море, на суше - наша главная задача", - сказал Братчук.

Спикер ОВА также сообщил о завершении затяжного комендантского часа в Одессе. Грубые нарушения не зафиксированы.

"Задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к сотрудничеству с оккупантами", - сообщил он.

Напомним, последние три дня Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как из Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая сообщил, что приехал в Одессу, чтобы отметить День Европы.

Вечером 9 мая враг выпустил семь ракет по Одессе. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Удары пришлись на торговый центр и склад.

8 мая в городе прозвучала серия взрывов. Отметим, 7 мая в Одессе 4 ракеты попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.

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Одесса