Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі, - ОВА

Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі. 9 травня окупанти завдали ракетами істотні пошкодження інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.
В області зберігається загроза ракетних ударів.
"Для завдання ракетних ударів ворог все частіше застосовує стратегічну авіацію. Знищувати ворога в небі, морі, на суші - наше головне завдання", - сказав Братчук.
Спікер ОВА також повідомив про завершення затяжної комендантської години в Одесі. Грубі порушення не зафіксовані.
"Затримано кілька осіб, підозрюваних у причетності до співпраці з окупантами", - повідомив він.
Нагадаємо, останні три дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня повідомив, що приїхав до Одеси, щоб відзначити День Європи.
Увечері 9 травня ворог випустив сім ракет по Одесі. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Удари припали на торговий центр і склад.
8 травня в місті прозвучала серія вибухів. Зазначимо, 7 травня в Одесі 4 ракети потрапили в приватне підприємство, де виготовляли меблі.
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