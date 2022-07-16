РФ обстреляла утром Никополь: выпущено более полусотни ракет, есть жертвы
Российские военные утром в субботу, 16 июля, обстреляли Никополь Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеского обстрела. Одна раненая женщина сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как среднее", - рассказал он.
По его словам, город РФ обстреляла из "Градов", выпустив 53 ракеты.
"Русская орда утром ударила по Никополю из "Градов". Выпустили 53 ракеты! 53! По мирным жилым кварталам", - добавил он.
Как сообщалось, ранее российские войска ударили по Днепропетровской области 14 июля. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.
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