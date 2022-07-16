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РФ обстреляла утром Никополь: выпущено более полусотни ракет, есть жертвы

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Днепр, Суббота 16 июля 2022 11:16
РФ обстреляла утром Никополь: выпущено более полусотни ракет, есть жертвы Фото: последствия обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные утром в субботу, 16 июля, обстреляли Никополь Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеского обстрела. Одна раненая женщина сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как среднее", - рассказал он.

По его словам, город РФ обстреляла из "Градов", выпустив 53 ракеты.

"Русская орда утром ударила по Никополю из "Градов". Выпустили 53 ракеты! 53! По мирным жилым кварталам", - добавил он.

Как сообщалось, ранее российские войска ударили по Днепропетровской области 14 июля. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.

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