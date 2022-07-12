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Россия и Беларусь оказались на пороге отстранения от Олимпиады-2024

Фото: Олимпиада-2024, скорее всего, пройдет без представителей РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Функционеры Международного олимпийского комитета сомневаются в возможностях белорусских и российских спортсменов поучаствовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом рассказал член МОК Крэйг Риди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Продолжение агрессии против Украины уменьшает шансы спортсменов из РФ и Беларуси поехать на Игры-2024 фактически до нуля. Большинство тамошних атлетов дисквалифицированы профильными федерациями, что лишило права квалифицироваться на Олимпиаду.

"Федерации получили четкую инструкцию и согласились не приглашать россиян и белорусов для участия в соревнованиях. В этой связи, по-моему, прохождение ими квалификации маловероятно. Исключение – теннис, дзюдо и велоспорт, где федерации поступили иначе", – заявил Риди.

Следующие летние Олимпийские игры намечены на июль-август 2024 года. Хозяином соревнований Париж выбрали еще в 2017-м на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме.

Ранее президент МОК Бах заявил, что предпосылок для снятия ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях нет. Олимпийские функционеры постоянно работают с федерациями по продлению ограничений.

К слову, Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.

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