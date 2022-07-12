Россия и Беларусь оказались на пороге отстранения от Олимпиады-2024

Продолжение агрессии против Украины уменьшает шансы спортсменов из РФ и Беларуси поехать на Игры-2024 фактически до нуля. Большинство тамошних атлетов дисквалифицированы профильными федерациями, что лишило права квалифицироваться на Олимпиаду.

"Федерации получили четкую инструкцию и согласились не приглашать россиян и белорусов для участия в соревнованиях. В этой связи, по-моему, прохождение ими квалификации маловероятно. Исключение – теннис, дзюдо и велоспорт, где федерации поступили иначе", – заявил Риди.

Следующие летние Олимпийские игры намечены на июль-август 2024 года. Хозяином соревнований Париж выбрали еще в 2017-м на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме.

Ранее президент МОК Бах заявил, что предпосылок для снятия ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях нет. Олимпийские функционеры постоянно работают с федерациями по продлению ограничений.