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Россию и Беларусь не допустили к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад

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Лозанна, Понедельник 16 мая 2022 15:57
Россию и Беларусь не допустили к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад Фото: Минимум две Олимпиады не смогут посмотреть россияне и белорусы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тендер по приобретению прав на трансляцию двух Олимпийских игр пройдет без России и Беларуси. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.

Функционеры не допустили Россию и Беларусь к тендеру по покупке телеправ на две Олимпиады – зимние Игры-2026 в итальянском Милане и летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе. Обе страны наказали за полномасштабную войну против Украины.

РФ начала военные действия, а Беларусь оказала ей активную поддержку. Этими шагами они нарушили "олимпийское перемирие" и были дисквалифицированы с Паралимпийских игр-2022, а также получили новые ограничения.

Остальные европейские страны, в том числе и Украина, допущены к тендеру. Таким образом, российские и белорусские болельщики единственными останутся без телетрансляций Олимпиад.

К слову, футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр-2021.

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