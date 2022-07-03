ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МОК о спортсменах из РФ и Беларуси: время снимать запрет еще не наступило

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 июля 2022 21:50
МОК о спортсменах из РФ и Беларуси: время снимать запрет еще не наступило Фото: президент МОК Томас Бах (twitter.com/iocmedia)
Автор: Сергей Новиков

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет снимать запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МОК Томаса Баха и президента Владимира Зеленского.

"Мы можем заверить господина президента, что мы с самого начала этой войны придерживаемся той же позиции, она была очень мощной и выразительной. Мы решительно осудили российское вторжение, война продолжается, и очень много принято мер, включительно с рекомендациями международным федерациям не приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. Эта позиция остается без изменений, и время еще не наступило, чтобы снять этот запрет", - подчеркнул Бах.

Отметим, после 24 февраля 2022 года многих российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований в качестве ответа на вторжение РФ в Украину.

Напомним, ранее Бах инициировал проведение донорской конференции для восстановления разрушенных спортивных объектов в Украине.

А президент Владимир Зеленский назвал число спортсменов, которые погибли с начала вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Томас Бах МОК
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта