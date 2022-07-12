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Росія і Білорусь опинилися на порозі відсторонення від Олімпіади-2024

Фото: Олімпіада-2024, найімовірніше, пройде без представників РФ і Білорусі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Функціонери Міжнародного олімпійського комітету сумніваються у можливостях білоруських і російських спортсменів узяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це розповів член МОК Крейг Ріді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Продовження агресії проти України зменшує шанси спортсменів із РФ і Білорусі поїхати на Ігри-2024 фактично до нуля. Більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на Олімпіаду.

"Федерації отримали чітку інструкцію та погодилися не запрошувати росіян і білорусів для участі в змаганнях. У зв'язку з цим, як на мене, проходження ними кваліфікації малоймовірне. Виняток – теніс, дзюдо та велоспорт, де федерації вчинили інакше", – заявив Ріді.

Наступні літні Олімпійські ігри заплановані на липень-серпень 2024 року. Господарем змагань Париж обрали ще в 2017-му на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лімі.

Раніше президент МОК Бах заявив, що передумов до зняття обмежень на участь білоруських і російських спортсменів у міжнародних змаганнях немає. Олімпійські функціонери постійно працюють з федераціями для продовження обмежень.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ і Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.

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