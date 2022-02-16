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В России заявили, что войска могут отвести в течение четырех недель

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Москва, Среда 16 февраля 2022 23:53
В России заявили, что войска могут отвести в течение четырех недель Фото: в России заявили, что войска могут отвести в течение четырех недель (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские вооруженные силы на западе страны вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отвод должен начаться также после завершения учений в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он напомнил, что учения завершатся к 20 февраля.

"Что я могу сказать, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению. Мы проводим плановые учения с участием белорусских вооруженных сил. Они завершатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", - сказал он.

Напомним, 16 февраля Министерство обороны России заявило об отводе части войск из оккупированного Крыма.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ в связи с отводом части российских войск от границ Украины пока нет.

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