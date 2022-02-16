У Росії заявили, що війська можуть відвести протягом чотирьох тижнів
Посол РФ в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські збройні сили на заході країни повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Він нагадав, що навчання завершаться до 20 лютого.
"Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні", - сказав він.
Нагадаємо, 16 лютого Міністерство оборони Росії заявило про відведення частини військ з окупованого Криму.
Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що заяви Росії щодо відведення військ ще нічого не значать.
Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України поки немає.