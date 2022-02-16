Фото: у Росії заявили, що війська можуть відвести протягом чотирьох тижнів (structure.mil.ru)

Посол РФ в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські збройні сили на заході країни повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він нагадав, що навчання завершаться до 20 лютого. "Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні", - сказав він.