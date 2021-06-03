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В России заявили, что осталось достроить 100 км "Северного потока-2"

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Четверг 03 июня 2021 11:42
В России заявили, что осталось достроить 100 км "Северного потока-2" Фото: осталось достроить 100 км "Северного потока-2" (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Строительства газопровода "Северный поток-2" могут завершить до конца 2021 года. Осталось провести около 100 км.

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

Он добавил, что строительство газопровода не останавливалось и на данный момент продолжается.

"Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только США могут не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в компании Nord Stream 2 AG уверены, что газопровод "Северный поток-2" достроят. Представители компании позитивно оценивают ход работ по реализации проекта.

РБК-Украина писало, что в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

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