У Путина отреагировали на возможный отказ США от санкций против "Северного потока-2"

Портал Axios сообщил о плане Белого дома США якобы отказаться от санкций против "Северного потока-2" . В Кремле положительно восприняли эту информацию.

По его словам, это лучше, чем "читать информацию о том, что грядут новые санкции".

"Речь идет пока о обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли все же можно воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный", - сказал Песков.

Отметим, портал Axios писал, что отказ от санкций может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.