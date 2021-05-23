В водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2"

В водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2". В частности, к укладке приступило судно-трубоукладчик "Фортуна".

Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream 2 AG.

По словам представителя компании, судно "Фортуна" в настоящее время работает в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей.

Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.