У Росії заявили, що залишилося добудувати 100 км "Північного потоку-2"
Будівництва газопроводу "Північний потік-2" можуть завершити до кінця 2021 року. Залишилося провести близько 100 км.
Про це заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак, пише ТАСС.
Він додав, що будівництво газопроводу не зупинялося і на даний момент триває.
"Оператор з компаніями, які беруть участь у проекті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, Цього року", - сказав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, в компанії Nord Stream 2 AG впевнені, що газопровід "Північний потік-2" добудують. Представники компанії позитивно оцінюють хід робіт з реалізації проекту.
РБК-Україна писало, що у водах Німеччини продовжилося укладання російського газопроводу"Північний потік-2".
Крім того, портал Axios повідомив, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.