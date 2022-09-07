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В России заговорили об отказе от зерновой сделки в ноябре

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 07 сентября 2022 03:44
В России заговорили об отказе от зерновой сделки в ноябре Фото: постоянный представитель России в ООН Василий Небензя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия утверждает, что не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зернового соглашения, поэтому может отказаться от его продления.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

По его словам, в рамках зерновой сделки ничего не было реализовано по экспорту российского продовольствия и удобрений.

"Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт",- сказал Небензя.

"Василий Небензя отметил, что действие сделки заканчивается в ноябре, но она должна продлеваться. «Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал", - добавил он.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 50 судов, на борту которых находилось совокупно 1,2 млн тонн агропродукции.

При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

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