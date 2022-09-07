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У Росії заговорили про відмову від зернової угоди в листопаді

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Нью-Йорк, Середа 07 вересня 2022 03:44
У Росії заговорили про відмову від зернової угоди в листопаді Фото: постійний представник Росії в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія стверджує, що не змогла вивезти жодного судна з продовольством в рамках зернової угоди, тому може відмовитися від його продовження.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив постпред РФ в ООН Василь Небензя.

За його словами, в рамках зернової угоди нічого не було реалізовано з експорту російського продовольства і добрив.

"Нам вдалося досягти угоди, але нічого не працює з російською стороною. Жодне російське судно не вивезло з російських портів російське зерно на експорт",- сказав Небензя.

"Василь Небензя зазначив, що дія угоди закінчується в листопаді, але вона повинна продовжуватися. "Я не беру участь у переговорах щодо Угоди та її продовження, але враховуючи результати, точніше, відсутність результатів, я б нічого не виключав", - додав він.

Як повідомлялося, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшли 50 суден, на борту яких знаходилося сукупно 1,2 млн тонн агропродукції.

При цьому в Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами" Калібр " по порту Одеси.

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