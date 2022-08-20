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В Турции дали прогноз по количеству продукции, вывозимой из Украины по "зерновому коридору"

Новина українською →
Украина, Суббота 20 августа 2022 16:41
В Турции дали прогноз по количеству продукции, вывозимой из Украины по "зерновому коридору" Фото: Турции рассчитывает на увеличение вывозимой из Украины продукции (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы министерства обороны Турции Хулуси Акара на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TRT.

"Из украинских портов было доставлено 656,3 тысяч тонн зерна, и мы рассчитываем, что эта цифра будет постепенно увеличиваться", - сказал он.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

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