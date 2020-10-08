ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В России увеличилось число пострадавших из-за взрывов боеприпасов

Рязанская область, Четверг 08 октября 2020 11:01
В России увеличилось число пострадавших из-за взрывов боеприпасов
Фото: взрывы боеприпасов в Рязанской области (twitter.com/JNovikovaA)
Автор: Андрей Козловский

В Рязанской области (Россия) число пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами увеличилось до 13. Днем ранее сообщалось о шести пострадавших.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщается, из общего числа пострадавших 10 человек находятся в Скопинском межрайонном медицинском центре (ММЦ), из них один в реанимации. Трех человек разместили в Ряжском ММЦ, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, накануне в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов.

Позже в области объявили эвакуацию, в результате чего местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом, отвезли на безопасную дистанцию.

Кроме того, из-за взрывов там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Взрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь