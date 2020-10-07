В России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек

Фото: взрыв боеприпасов в Рязанской области (twitter.com/JNovikovaA)

В Рязанской области России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек. Большинству из них потребовалась госпитализация.

Об этом сообщает ТАСС.

"Госпитализированы пять человек. Двое (направлены, - ред.) в Скопинскую районную больницу и трое - в Ряжскую районную больницу", - сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.

Напомним, сегодня в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

Позже в области объявили эвакуацию, в результате чего местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом, отвезли на безопасную дистанцию.

Напомним, ранее в Иордании произошел взрыв на складе боеприпасов. Помещения принадлежало вооруженным силам Иордании, где хранились непригодные для использования минометы.

Кроме того, в сентябре в Чехии произошел пожар на складах с боеприпасами, тогда людей также эвакуировали.