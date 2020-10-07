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Взрывы в России: эвакуируют 14 населенных пунктов

Рязанская область, Среда 07 октября 2020 17:02
Взрывы в России: эвакуируют 14 населенных пунктов
Фото: пожар на складах боеприпасов (ryazpressa.ru)
Автор: Андрей Козловский

В Рязанской области начали эвакуировать местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом. Также к тушению задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники.

Об этом сообщает "ТАСС".

Как сообщается, из населенных пунктов в Рязанской области уже эвакуировали свыше 1 600 человек. По предварительным данным, местных жителей вывозят из-за пожара и взрыва боеприпасов.

Напомним, 7 октября на территории расположенного в лесу склада боеприпасов ЗВО в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелась трава. Потом огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Иордании произошел взрыв на складе боеприпасов.

Кроме того, в сентябре произошел пожар на чешских складах с боеприпасами, людей тогда эвакуировали.

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