ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Росії збільшилася кількість потерпілих внаслідок вибухів боєприпасів

Рязанська область, Четвер 08 жовтня 2020 11:01
У Росії збільшилася кількість потерпілих внаслідок вибухів боєприпасів
Фото: вибухи боєприпасів в Рязанській області (twitter.com/JNovikovaA)
Автор: Андрій Козловський

В Рязанській області (Росія) кількість постраждалих в результаті вибухів на території складів з боєприпасами збільшилася до 13. Днем раніше повідомлялося про шість постраждалих.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Як повідомляється, із загальної кількості потерпілих 10 осіб перебувають у Скопінському міжрайонному медичному центрі (ММЦ), з них один у реанімації. Трьох людей розмістили в Ряжському ММЦ, їх стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, напередодні в районі населеного пункту Желтухіно Рязанської області сталося загоряння трави. Через вітер вогонь перекинувся на майданчик для зберігання артилерійських боєприпасів.

Пізніше в області оголосили евакуацію, в результаті чого місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом, відвезли на безпечну дистанцію.

Крім того, через вибухи там ввели режим надзвичайної ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Вибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся