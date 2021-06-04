В России рассказали, будут ли расширять список недружественных стран

Фото: В МИД РФ рассказали, будут ли расширять список недружественных стран (mid.ru)

В МИД России пока не планируют расширять список недружественных стран. Там также отметили, что этот перечень не был какой-то заранее подготовленной разработкой и является ответной мерой на определенные шаги государств.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "РИА Новости".

"Нет такой информации о наличии каких-либо подобных решений", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, есть ли кандидаты на включение в список недружественных стран и планируется ли его расширение. Представитель российского МИД также заявила, что появление списка недружественных стран не был "какой-то теоретической наработкой" и не является "инструментом в политической деятельности" РФ.