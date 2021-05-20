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В Кремле пояснили основания для попадания в список "недружественных" стран

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Москва, Четверг 20 мая 2021 14:02
В Кремле пояснили основания для попадания в список "недружественных" стран Фото: флаг РФ (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Страны вносятся в список "недружественных" РФ из-за позиции их руководства. То же самое относится и к СМИ, которые в России стали объявлять иностранными агентами.

Об этом в ходе регулярного брифинга заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать - недружественным государством", - сказал Песков.

По его словам, по аналогичному принципу СМИ включаются в список "иностранных агентов". "Есть те СМИ, которые являются иностранными агентами - они получают деньги из-за рубежа", - уточнил он.

Напомним, 14 мая правительство РФ утвердило список "недружественных стран". В него включили США и Чехию.

Отметим, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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