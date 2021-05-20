В Кремле пояснили основания для попадания в список "недружественных" стран

Страны вносятся в список "недружественных" РФ из-за позиции их руководства. То же самое относится и к СМИ, которые в России стали объявлять иностранными агентами.

Об этом в ходе регулярного брифинга заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС .

"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать - недружественным государством", - сказал Песков.

По его словам, по аналогичному принципу СМИ включаются в список "иностранных агентов". "Есть те СМИ, которые являются иностранными агентами - они получают деньги из-за рубежа", - уточнил он.