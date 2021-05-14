Россия утвердила перечень "недружественных стран": кто попал в список
Правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия.
Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.
Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".
Ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.