ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия утвердила перечень "недружественных стран": кто попал в список

Новина українською →
Москва, Пятница 14 мая 2021 18:45
Россия утвердила перечень "недружественных стран": кто попал в список Фото: Россия утвердила список "недружественных стран" (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Чехия
NEWS
Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"
Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт