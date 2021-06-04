У Росії розповіли, чи будуть розширювати список недружніх країн

У МЗС Росії поки не планують розширювати список недружніх країн . Там також зазначили, що цей перелік не був якоюсь заздалегідь підготовленою розробкою і є відповідним заходом на певні кроки держав.

"Немає такої інформації про наявність будь-яких подібних рішень", - сказала Захарова, відповідаючи на питання, чи є кандидати на включення в список недружніх країн і чи планується його розширення.

Представник російського МЗС також заявила, що поява списку недружніх країн не була "якимось теоретичним напрацюванням" і не є "інструментом у політичній діяльності" РФ.