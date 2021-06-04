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У Росії розповіли, чи будуть розширювати список недружніх країн

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Москва, П'ятниця 04 червня 2021 19:05
У Росії розповіли, чи будуть розширювати список недружніх країн Фото: У МЗС РФ розповіли, чи будуть розширювати список недружніх країн (mid.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У МЗС Росії поки не планують розширювати список недружніх країн. Там також зазначили, що цей перелік не був якоюсь заздалегідь підготовленою розробкою і є відповідним заходом на певні кроки держав.

Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "РИА Новости".

"Немає такої інформації про наявність будь-яких подібних рішень", - сказала Захарова, відповідаючи на питання, чи є кандидати на включення в список недружніх країн і чи планується його розширення.

Представник російського МЗС також заявила, що поява списку недружніх країн не була "якимось теоретичним напрацюванням" і не є "інструментом у політичній діяльності" РФ.

Нагадаємо, 23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Уряд РФ 14 травня затвердив список недружніх країн. У нього внесли США і Чехію.

Відзначити, пізніше в Кремлі пояснили, що країни вносяться в список "недружніх" РФ через позицію їх керівництва. Те ж саме відноситься і до ЗМІ, які в Росії стали оголошувати іноземними агентами.

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