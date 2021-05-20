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В РФ назвали возможный критерий включения в список недружественных стран

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Россия, Четверг 20 мая 2021 17:08
В РФ назвали возможный критерий включения в список недружественных стран Фото: В МИД РФ назвали возможный критерий включения в список недружественных стран (mid.ru)
Автор: Андрей Василюк

В РФ отношение других государств к советским военным мемориалам может стать одним из критериев для их внесения в "список недружественных стран". Сейчас в списке находится США и Чехия.

Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает "Интерфакс".

"Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российским военно-мемориальным наследиям исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран", - сказал он.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны вносятся в список "недружественных" РФ из-за позиции их руководства. То же самое относится и к СМИ, которые в России стали объявлять иностранными агентами.

14 мая Правительство РФ утвердило список "недружественных стран". В него включили США и Чехию.

Отметим, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и других иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как была выявлена связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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