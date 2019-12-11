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В России признали фейковым телесюжет о катастрофе МН17

Новости » Политика     11.12.2019 - 10:05
В России признали фейковым телесюжет о катастрофе МН17
Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/osce_smmu)

Российский телеканал подводил зрителей к мысли, что самолет мог быть сбит украинским истребителем

В российском телесюжете о крушении самолета рейса МН17 была ложная информация. Об этом заявил генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст, сообщают росСМИ.

В ноябре 2014 года российский канал показал телесюжет, в котором авторы показывали запуск ракет якобы с истребителя ВСУ, указав источником "американского эксперта", который был "связан с западными спецслужбами". Этот сюжет был фейковым и Эрнст это признал.

"Так, мы люди, мы сделали ошибку, но это не намеренно", - заявил Эрнст.

Отметим, что таким образом телеканал подводил зрителей к мысли, что самолет мог быть сбит украинским истребителем.

РБК-Украина писало, что в отчете совместной следственной группы (JIT) по делу крушения рейса МН17 говорилось, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации.

Кроме того, в международной группе журналистов-расследователей Bellingcat заявляли, что в деле о катастрофе рейса MH17 могут появится новые подозреваемые.

Напомним, рейс MH17 был сбит возле Тореза Донецкой области приблизительно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

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