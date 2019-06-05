Катастрофа МН17: появились новые данные о причастности российского "Бука"

Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

В день крушения самолета у российско-украинской границы находились военные РФ из подразделений ПВО

В расследовании катастрофы пассажирского самолета Малайзийских авиалиний MH17 появились новые данные о причастности российского зенитно-ракетного косплекса "Бук". Как передает РБК-Украина, об этом пишет российская "Новая газета", ссылаясь на соответствующие документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

Издание отмечает, что у границы Российской Федерации с Украиной в Ростовской области в день авиакатстрофы находились 170 российских военнослужащих подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее уже сообщала международная следственная группа (JIT), лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на Донбасс, а после катастрофы вернули обратно.

И хотя Россия отрицает причастность к крушению MH17, газета подтверждает версию JIT, ссылаясь на ренее не обнародованные документы. Это бумаги, касающиеся безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, а также выписки из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выдаче сухпайков.

Среди прочего издание ознакомилось с телефонограммой дежурного по 11 региональной Военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Е. Беляева от 22 июня 2014 года. В приказе капитана говорится, что 23 июня необходимо "организовать сопровождение военной техники" по дорогам общего пользования. Приказ был адресован руководству 56 курской и 47 воронежской Военно-автомобильной инспекции, которые находятся по следованию маршрута "Бука".

Документ подписан подполковником 69-й бригады Аладьиным. В нем есть список из нескольких грузовиков, которые прибудут в Курск из Белгорода. В частности, это КамАЗ с номером 4267 АН, который позже был замечен при перевозке "Бука" в Миллерово Ростовской области.

Из приказа командира воинской части 32406 также следует, что военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. В нем говорится о необходимости обеспечить 150 военных сухпайками на 5 суток.

Как отметили в газете, что, судя по этой информации, бойцы ПВО "не собирались долго задерживаться" в Миллерово и планировали направиться дальше. Позднее одна из машин курской бригады ПВО была замечена после пересечения российско-украинской границы.

Напомним, ранее премьер-министр Малайзии заявил, что одобрил выводы Совместной следственной группы (JIT), но сомневается в том, что Россия выпустила ракету, которая уничтожила MH17. Он хочет сначала увидеть доказательства, чтобы обвинить Россию.