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Следствие по делу МН17: боевики получали указания из России

Новости » Политика     15.11.2019 - 09:06
Следствие по делу МН17: боевики получали указания из России
Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/osce_smmu)

JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года

Совместная следственная группа (JIT) по делу крушения рейса МН17 заявила, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации. Об этом говорится в отчете JIT.

Как отмечается, JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года.

"У JIT, однако, есть основания предполагать, что, в действительности, они получили указания из Российской Федерации. JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Их показания подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то же время. Например, разговором, в котором участвовал Александр Бородай, один из тех самых ключевых фигур.

"Ну, у вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все", - говорит Бородай в телефонном разговоре.

Кроме того, различные источники, в том числе свидетельские показания, указывают на то, что самопровозглашенное "правительство ДНР" финансировалось российскими доброжелателями. По словам "члена ДНР", почти весь бюджет "ДНР" был профинансирован за счет российских средств.

"Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами "ДНР" поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17. ЗРК "БУК" принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде, подразделения российских вооруженных сил в Курске, Российская Федерация", - говорится в заключении.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль ранее заявляла, что Международное следствие использует все международно-правовые методы для привлечения Российской Федерации к ответственности за уничтожение малазийского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Отметим, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.

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