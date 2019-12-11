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У Росіїї визнали фейковим телесюжет про катастрофу МН17

Новини » Політика     11.12.2019 - 10:05
У Росіїї визнали фейковим телесюжет про катастрофу МН17
Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/osce_smmu)

Російський телеканал підводив глядачів до думки, що літак міг бути збитий українським винищувачем

В російському телесюжеті про катастрофу літака рейсу МН17 була неправдива інформація. Про це заявив генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст, повідомляють росЗМІ.

У листопаді 2014 року російський канал показав телесюжет, у якому автори показували запуск ракет ніби-то із винищувача ВСУ, вказавши джерелом "американського експерта", який був "пов'язаний із західними спецслужбами". Цей сюжет був фейковим і Ернст це визнав.

"Так, ми люди, ми зробили помилку, але це не навмисно", - заявив Ернст.

Зазначимо, що таким чином телеканал підводив глядачів до думки, що літак міг бути збитий українським винищувачем.

РБК-Україна писало, що у звіті спільної слідчої групи (JIT) по справі аварії рейсу МН17 говорилось, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації.

Крім того, в міжнародній групі журналістів-розслідувачів Bellingcat заявляли, що у справі про катастрофу рейсу MH17 можуть з'явитися нові підозрювані.

Нагадаємо, рейс MH17 був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу.

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