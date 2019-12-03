СБУ объявила Цемаха в розыск

Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Цемаху предъявлены подозрения в терроризме

Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины.

Сообщается, что Цемаху предъявлены подозрения в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, повлекшего гибель людей. Он объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов следствия.

Дата исчезновения указана 23 сентября текущего года. Также сообщается, что мера пресечения Цемаху не избиралась.

Напомним, Цемаха задержали на оккупированной территории в июне 2019 года в рамках специальной операции, после чего вывезли его в Киев как свидетеля по делу о катастрофе MH17. По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет.

Цемаха выдали российской стороне в рамках сентябрьского обмена пленными. По последней информации, он вернулся в оккупированный Снежное, где и был задержан украинскими спецслужбами.