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В России опубликовали видео задержания украинского консула в Санкт-Петербурге

Автор: Игорь Литвиненко

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала видео задержания украинского консула Александра Сосонюка. Он был задержан 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Как пояснили в ФСБ, Сосонюк был задержан по подозрению в шпионаже. При этом в российской спецслужбе отметили, что деятельность украинского консула "несовместима со статусом дипломатического работника".

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападение.

Позже в РФ заявили, что Сосонюк должен покинуть российскую территорию до 21 апреля включительно.

В свою очередь Украина зеркально высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. При этом в Киеве выразили решительный протест из-за задержания украинского консула, а также отметили, что такие действия Москвы еще раз подтверждают "избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

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Новости Украины ФСБМИД УкраиныконсулЗадержание
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