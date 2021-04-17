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В Росії опублікували відео затримання українського консула в Санкт-Петербурзі

Автор: Ігор Литвиненко

Федеральна служба безпеки Російської Федерації оприлюднила відео затримання українського консула Олександра Сосонюка. Він був затриманий 16 квітня в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Як пояснили в ФСБ, Сосонюк був затриманий за підозрою в шпигунстві. При цьому в російській спецслужбі зазначили, що діяльність українського консула "несумісна зі статусом дипломатичного працівника".

Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

При цьому в МЗС України заявили, що це було фактично напад.

Пізніше в РФ заявили, що Сосонюк повинен покинути російську територію до 21 квітня включно.

Своєю чергою Україна дзеркально висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві. При цьому в Києві висловили рішучий протест через затримання українського консула, а також зазначили, що такі дії Москви ще раз підтверджують "обраний Росією курс на подальше загострення з Україною".

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