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В России грозят западным компаниям арестами и конфискацией активов

Автор: Владимир Костырин

В России прокуратура предупредила крупные западные компании, в том числе McDonald’s, Coke, P&G и IBM, о возможности ареста топ-менеджеров за критику властей, и ​​конфискации активов предприятий, которые уходят из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Предупреждения прокуратуры РФ были адресованы компаниям из разных секторов, включая технологии, продукты питания, одежду и банковское дело. Представителям компаний грозят арестом за критические высказывания относительно российского полномасштабного вторжения в Украину и войны.

"McDonald’s, Coke, P&G и IBM среди тех, кто предупредил, что их руководство могут быть арестованы, товарные знаки конфискованы", - говорится в публикации.

Сообщается, что предупреждения побудили по крайней мере одну из компаний ограничить общение между своим российским бизнесом и остальной частью компании из-за опасений, что электронные письма или текстовые сообщения между коллегами могут быть перехвачены

По словам других источников издания, знакомых с ситуацией, некоторые другие компании перевели своих руководителей из РФ.

Многие компании, особенно розничные продавцы и производители, заявили, что их решения о прекращении деятельности на территории России носят временный характер. Некоторые заявили, что они были вызваны нарушением цепочек поставок из-за санкций. Другие пообещали уйти навсегда.

Ранее сообщалось, что в России хотят национализировать имущество McDonald's, Apple и ещё более 50 компаний.

Напомним также, что за время войны Россию покинули более 100 американских компаний-гигантов.

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