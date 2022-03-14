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У Росії погрожують західним компаніям арештами і конфіскацією активів

Автор: Володимир Костирін

У Росії прокуратура попередила великі західні компанії, в тому числі Mcdonald's, Coke, P&G і IBM, про можливість арешту топ-менеджерів за критику влади, і конфіскації активів підприємств, які йдуть з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Попередження прокуратури РФ були адресовані компаніям з різних секторів, включаючи технології, продукти харчування, одяг і банківську справу. Представникам компаній погрожують арештом за критичні висловлювання щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну і війни.

"Mcdonald's, Coke, P&G і IBM серед тих, хто попередив, що їх керівництво можуть бути заарештовані, товарні знаки конфісковані", - йдеться в публікації.

Повідомляється, що попередження спонукали принаймні одну з компаній обмежити спілкування між своїм російським бізнесом і іншою частиною компанії через побоювання, що електронні листи або текстові повідомлення між колегами можуть бути перехоплені

За словами інших джерел видання, знайомих з ситуацію, деякі інші компанії перевели своїх керівників з РФ.

Багато компаній, особливо роздрібні продавці та виробники, заявили, що їх рішення про припинення діяльності на території Росії мають тимчасовий характер. Деякі заявили, що вони були викликані порушенням ланцюжків поставок через санкції. Інші пообіцяли піти назавжди.

Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть націоналізувати майно Mcdonald's, Apple і ще більше 50 компаній.

Нагадаємо також, що за час війни Росію покинули понад 100 американських компаній-гігантів.

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