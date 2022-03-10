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В России хотят национализировать имущество McDonald's, Apple и ещё более 50 компаний

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Четверг 10 марта 2022 01:46
В России хотят национализировать имущество McDonald's, Apple и ещё более 50 компаний Вывеска McDonald's (Фото: mcdonalds.ru)
Автор: Константин Широкун

Организация "Общественная потребительская инициатива" передала в Генпрокуратуру РФ список западных компаний, имущество которых можно национализировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Известия.

Главной причиной для национализации иностранных активов более 60 компаний называют прекращение их деятельности в России. По словам представителей "Общественной потребительской инициативы" в списке на потенциальную национализацию – более шести десятков компаний, и этот список будет регулярно пополняться. В числе тех, кто в нем уже оказался: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др.

Ранее сообщалось, что совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов.

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