В России хотят национализировать имущество McDonald's, Apple и ещё более 50 компаний

Главной причиной для национализации иностранных активов более 60 компаний называют прекращение их деятельности в России. По словам представителей "Общественной потребительской инициативы" в списке на потенциальную национализацию – более шести десятков компаний, и этот список будет регулярно пополняться. В числе тех, кто в нем уже оказался: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др.