Роспропаганда вигадала фейк від імені ISW про ядерні сили Франції, - ЦПД

Фейки роспропаганди

Раніше РБК-Україна писало про те, що російська пропаганда масово поширює фейки щодо Куп'янська, згенеровані штучним інтелектом.

Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, російські пропагандисти отримали задачу брехати, що президента України Володимира Зеленського "не було в Куп'янську" і місто "перебуває під контролем РФ".

Для цього вони створюють фейкові відео з використанням штучного інтелекту, інколи навіть не прибираючи водяні знаки ресурсу, за допомогою якого ці відео було згенеровано.

Також повідомлялось, що роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

У цих роликах штучні персонажі розповідають про "обвал оборони", "проникнення російських військ у фланги", "хаос у підрозділах", "байдужість командирів" тощо.

Аналітики центру наголошують: ключове завдання кампанії - психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії.

Ще у TikTok розганяють фейкові відео про "масову здачу в полон" українських військових поблизу Покровська.