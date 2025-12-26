Роспропаганда придумала фейк от имени ISW о ядерных силах Франции, - ЦПД

Фейки роспропаганды

Ранее РБК-Украина писало о том, что российская пропаганда массово распространяет фейки о Купянске, сгенерированные искусственным интеллектом.

Как отмечал руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, российские пропагандисты получили задачу врать, что президента Украины Владимира Зеленского "не было в Купянске" и город "находится под контролем РФ".

Для этого они создают фейковые видео с использованием искусственного интеллекта, иногда даже не убирая водяные знаки ресурса, с помощью которого эти видео были сгенерированы.

Также сообщалось, что роспропаганда снова запускает в TikTok видео со сгенерированными ИИ военными ВСУ, которые якобы находятся на разных участках фронта.

В этих роликах искусственные персонажи рассказывают об "обвале обороны", "проникновении российских войск во фланги", "хаосе в подразделениях", "равнодушии командиров" и тому подобное.

Аналитики центра отмечают: ключевая задача кампании - психологическое давление на военнослужащих, подрыв доверия внутри подразделений и распространение ощущения безнадежности.

Еще в TikTok разгоняют фейковые видео о "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска.