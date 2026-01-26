Роспропаганда розганяє фейк про "національний спротив" мобілізації у Харкові

Чергова вигадка пропаганди

Зокрема, пропагандистські ресурси повідомляють про нібито вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Водночас автори таких "новин" не подають жодних доказів чи офіційних підтверджень.

Мета - розкол і провокації

Основна мета цієї інформаційної кампанії - розколоти українське суспільство, налаштувати громадян вороже до ТЦК та СП і спровокувати силовий опір мобілізаційним заходам. Такі дії спрямовані на підрив обороноздатності України та ускладнення ситуації для Сил оборони на фронті.

Мобілізація триває

У відповідь на поширення фейків наголошується, що підрозділи продовжують виконувати завдання з доукомплектування військових частин. Військовослужбовці ЗСУ, які не мають бойового досвіду, залучаються до виконання бойових завдань лише після проходження посиленої військової підготовки.

Єдність важливіша за фейки

У ТЦК підкреслюють, що спроби нав’язати міф про "національний спротив" не зруйнують єдності українського суспільства. Українці продовжують захищати свою державу та підтримувати Сили оборони.