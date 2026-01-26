UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Роспропаганда розганяє фейк про "національний спротив" мобілізації у Харкові

Росіяни намагаються вороже налаштувати українців проти ТЦК та СП (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У соцмережах поширюється черговий фейк російської пропаганди про нібито "національний спротив" проведенню мобілізації в Харкові. Ворог намагається видати вигадану історію за реальні події, однак жодних підтверджень своїм заявам не наводить.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Харківського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Чергова вигадка пропаганди

Зокрема, пропагандистські ресурси повідомляють про нібито вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Водночас автори таких "новин" не подають жодних доказів чи офіційних підтверджень.

Мета - розкол і провокації

Основна мета цієї інформаційної кампанії - розколоти українське суспільство, налаштувати громадян вороже до ТЦК та СП і спровокувати силовий опір мобілізаційним заходам. Такі дії спрямовані на підрив обороноздатності України та ускладнення ситуації для Сил оборони на фронті.

Мобілізація триває

У відповідь на поширення фейків наголошується, що підрозділи продовжують виконувати завдання з доукомплектування військових частин. Військовослужбовці ЗСУ, які не мають бойового досвіду, залучаються до виконання бойових завдань лише після проходження посиленої військової підготовки.

Єдність важливіша за фейки

У ТЦК підкреслюють, що спроби нав’язати міф про "національний спротив" не зруйнують єдності українського суспільства. Українці продовжують захищати свою державу та підтримувати Сили оборони.

Читайте також про те, що у TikTok поширюються ролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, в яких заохочується насильство щодо військовослужбовців ТЦК. Ці ролики подаються як "гумористичний контент".

Раніше ми писали про те, що російська пропаганда масово поширює фейки щодо Куп'янська, згенеровані штучним інтелектом. Також повідомлялось, що роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКХарківФейкиПропагандист