Роспропаганда разгоняет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации в Харькове

В соцсетях распространяется очередной фейк российской пропаганды о якобы "национальном сопротивлении" проведению мобилизации в Харькове. Враг пытается выдать вымышленную историю за реальные события, однако никаких подтверждений своим заявлениям не приводит.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.
В частности, пропагандистские ресурсы сообщают о якобы убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. В то же время авторы таких "новостей" не подают никаких доказательств или официальных подтверждений.
Основная цель этой информационной кампании - расколоть украинское общество, настроить граждан враждебно к ТЦК и СП и спровоцировать силовое сопротивление мобилизационным мероприятиям. Такие действия направлены на подрыв обороноспособности Украины и осложнение ситуации для Сил обороны на фронте.
В ответ на распространение фейков отмечается, что подразделения продолжают выполнять задачи по доукомплектованию военных частей. Военнослужащие ВСУ, которые не имеют боевого опыта, привлекаются к выполнению боевых задач только после прохождения усиленной военной подготовки.
В ТЦК подчеркивают, что попытки навязать миф о "национальном сопротивлении" не разрушат единства украинского общества. Украинцы продолжают защищать свое государство и поддерживать Силы обороны.
