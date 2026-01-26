RU

Общество Образование Деньги Изменения

Роспропаганда разгоняет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации в Харькове

Россияне пытаются враждебно настроить украинцев против ТЦК и СП (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В соцсетях распространяется очередной фейк российской пропаганды о якобы "национальном сопротивлении" проведению мобилизации в Харькове. Враг пытается выдать вымышленную историю за реальные события, однако никаких подтверждений своим заявлениям не приводит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.

Очередная выдумка пропаганды

В частности, пропагандистские ресурсы сообщают о якобы убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. В то же время авторы таких "новостей" не подают никаких доказательств или официальных подтверждений.

Цель - раскол и провокации

Основная цель этой информационной кампании - расколоть украинское общество, настроить граждан враждебно к ТЦК и СП и спровоцировать силовое сопротивление мобилизационным мероприятиям. Такие действия направлены на подрыв обороноспособности Украины и осложнение ситуации для Сил обороны на фронте.

Мобилизация продолжается

В ответ на распространение фейков отмечается, что подразделения продолжают выполнять задачи по доукомплектованию военных частей. Военнослужащие ВСУ, которые не имеют боевого опыта, привлекаются к выполнению боевых задач только после прохождения усиленной военной подготовки.

Единство важнее фейков

В ТЦК подчеркивают, что попытки навязать миф о "национальном сопротивлении" не разрушат единства украинского общества. Украинцы продолжают защищать свое государство и поддерживать Силы обороны.

Читайте также о том, что в TikTok распространяются ролики, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, в которых поощряется насилие в отношении военнослужащих ТЦК. Эти ролики подаются как "юмористический контент".

Ранее мы писали о том, что российская пропаганда массово распространяет фейки о Купянске, сгенерированные искусственным интеллектом. Также сообщалось, что роспропаганда снова запускает в TikTok видео со сгенерированными ИИ военными ВСУ, которые якобы находятся на разных участках фронта.

