Роспропаганда поширює ШІ-фейки зі зверненнями "військових": у ЦПД розповіли про мету

Згідно з повідомленням Центру, в соцмережах поширюються згенеровані штучним інтелектом відео, в яких персонажі, що видають себе за військових, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито відсутність їжі та техніки.

У цих матеріалах також спекулюють на темі відключень електроенергії, просуваючи наративи про "марність боротьби" та безперспективність спротиву.

Для підвищення довіри використовуються синтезовані голоси, постановочна емоційність і псевдореалістичні візуальні образи.

"Використання ШІ дозволяє російській пропаганді масово виробляти такий контент із мінімальними ресурсами. Емоційна складова та особистісний формат звернень роблять ці фейки особливо небезпечними", - попереджають аналітики Центру.

Мета таких фейків, говорять у ЦПД, - деморалізація суспільства та підрив стійкості українців.