Роспропаганда поширює ШІ-фейки зі зверненнями "військових": у ЦПД розповіли про мету

Роспропаганда продовжує поширювати фейки, згенеровані ШІ, нібито від імені "українських військових".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Згідно з повідомленням Центру, в соцмережах поширюються згенеровані штучним інтелектом відео, в яких персонажі, що видають себе за військових, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито відсутність їжі та техніки.
У цих матеріалах також спекулюють на темі відключень електроенергії, просуваючи наративи про "марність боротьби" та безперспективність спротиву.
Для підвищення довіри використовуються синтезовані голоси, постановочна емоційність і псевдореалістичні візуальні образи.
"Використання ШІ дозволяє російській пропаганді масово виробляти такий контент із мінімальними ресурсами. Емоційна складова та особистісний формат звернень роблять ці фейки особливо небезпечними", - попереджають аналітики Центру.
Мета таких фейків, говорять у ЦПД, - деморалізація суспільства та підрив стійкості українців.
Як повідомляло РБК-Україна, в соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито передачу Україною США "спотворених розвідданих". В українській розвідці заявили, що це цілеспрямована інформаційна атака Росії.
Також у відомстві спростували заяви про начебто неминучий розрив партнерських відносин між українською та американською розвідками.
За даними ЦПД, фейк активно поширюють російські пропагандистські пабліки та мережі ботів у соцмережі X, використовуючи його як інструмент інформаційного тиску.
Паралельно в мережі активно поширюється повідомлення про нібито "повне відключення електроенергії" в західних областях України, однак ця інформація є неправдивою.
У ЦПД зазначили, що йдеться про фейковий лист, який надходить на електронну пошту та маскується під офіційне повідомлення.
У Центрі наголошують, що російська пропаганда продовжує системно дискредитувати Україну та її військових, зокрема поширюючи фейки, в яких військовослужбовців ЗСУ безпідставно пов’язують із кримінальними інцидентами.