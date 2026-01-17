ua en ru
Енергетика

У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України

Субота 17 січня 2026 12:29
UA EN RU
У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України Фото: у ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі масово поширюється лист про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомили у ЦПД, лист, оформлений як "офіційне повідомлення", надходить на електронну пошту.
У ЦПД спростували фейк про &quot;повне відключення світла&quot; на заході України

"Насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня", - зазначили у Центрі.

У ЦПД наголосили, що це елемент гібридної війни, де об’єкт атаки - не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства. Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.

Ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Вчора, 16 січня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Додамо, сьогодні, 17 січня, графіки погодинних відключень світла діють в усіх областях України, а в деяких регіонах вранці ввели аварійні відключення.

