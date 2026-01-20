Роспропаганда распространяет ИИ-фейки с обращениями "военных": в ЦПД рассказали о цели

Согласно сообщению Центра, в соцсетях распространяются сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых персонажи, выдающие себя за военных, эмоционально обращаются к зрителям с заявлениями о якобы отсутствии еды и техники.

В этих материалах также спекулируют на теме отключений электроэнергии, продвигая нарративы о "бесполезности борьбы" и бесперспективности сопротивления.

Для повышения доверия используются синтезированные голоса, постановочная эмоциональность и псевдореалистичные визуальные образы.

"Использование ИИ позволяет российской пропаганде массово производить такой контент с минимальными ресурсами. Эмоциональная составляющая и личностный формат обращений делают эти фейки особенно опасными", - предупреждают аналитики Центра.

Цель таких фейков, говорят в ЦПД, - деморализация общества и подрыв устойчивости украинцев.