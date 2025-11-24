Роспропаганда поширює фейки про соцмережу Х Кирила Буданова, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР у Facebook.

У Головному управлінні розвідки закликали "зберігати інформаційну гігієну, не вестися на фейки та довіряти інформації лише з офіційних ресурсів і від речників ГУР МО України".

"Це - повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР МО України", - зазначається у публікації.

Для підтвердження цієї тези використовується скриншот, спеціально створений для цього акаунту з відповідним місцем реєстрації.

У дописі йдеться, що ця інформація розповсюджується через соціальні мережі та анонімні цифрові ресурси.

Інші фейки російської пропаганди

Раніше РБК-Україна писало про приклади російської пропаганди в інтернеті.

Так, росіяни розповсюджують фейкове відео, створене за допомогою штучного інтелекту, про вихід Сил оборони України з Покровська Донецької області.

Верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які "пливуть" у повітрі, "зайві" ноги військових та інвалідний візок, що рухається сам, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Також російська пропаганда запустила у TikTok відео про начебто повне оточення Куп'янська російськими військовими. Воно теж виявилось фейковим.

У ЦПД наголошують: подібні публікації є частиною інформаційної операції Росії. Їхня мета - деморалізувати українців.

Ще у TikTok поширювалось відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Більшість таких відео супроводжувалось підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій, довели у ЦПД.