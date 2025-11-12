Ноші у "повітрі" та "зайві" ноги. У ЦПД розвіяли фейк росіян про вихід ЗСУ з Покровська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ", - заявив Коваленко.

За його словами, верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які "пливуть" у повітрі, "зайві" ноги військових та інвалідний візок, що рухається сам.

Він також підкреслив, що для надання правдоподібності, російська пропаганда згенерувала відео, які показують цю ситуацію нібито з різних ракурсів. Мета подібних роликів – деморалізація українського суспільства та дискредитація ЗСУ.