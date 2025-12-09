Роспропаганда поширює фейки про "повний контроль" над Куп'янськом, - ЦПД

Зокрема, пропагандисти повідомляють про нібито "знищення кількох українських ДРГ" на підступах до Куп'янська. При цьому вони наголошують, що їх начебто кинули в наступ для "підтримання інформаційного галасу навколо міста".

У ЦПД запевняють: ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є черговими вигадками російської пропаганди.

Дезінформацію про повне захоплення Куп’янська та начебто оточення в місті 15 батальйонів Сил оборони України роспропаганда поширює ще з початку грудня, але ці твердження спростував Головнокомандувач ЗСУ.

Третього грудня Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося суттєво покращити тактичне становище безпосередньо в Куп’янську, шляхи інфільтрації ворожих ДРГ повністю заблоковані, українські сили працюють над поступовим витісненням окупантів із плацдарму на північ від міста та з інших районів, де ворог ще намагається зберігати свою присутність.



"Насправді більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України, в місті тривають бої. Жодні українські частини не перебувають в оточенні", - запевняють у ЦПД.

У Центрі вкотре закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.