Роспропаганда поширює фейки про "повний контроль" над Куп'янськом, - ЦПД

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про "повний контроль" над Куп'янськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
Зокрема, пропагандисти повідомляють про нібито "знищення кількох українських ДРГ" на підступах до Куп'янська. При цьому вони наголошують, що їх начебто кинули в наступ для "підтримання інформаційного галасу навколо міста".
У ЦПД запевняють: ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є черговими вигадками російської пропаганди.
Дезінформацію про повне захоплення Куп’янська та начебто оточення в місті 15 батальйонів Сил оборони України роспропаганда поширює ще з початку грудня, але ці твердження спростував Головнокомандувач ЗСУ.
Третього грудня Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося суттєво покращити тактичне становище безпосередньо в Куп’янську, шляхи інфільтрації ворожих ДРГ повністю заблоковані, українські сили працюють над поступовим витісненням окупантів із плацдарму на північ від міста та з інших районів, де ворог ще намагається зберігати свою присутність.
"Насправді більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України, в місті тривають бої. Жодні українські частини не перебувають в оточенні", - запевняють у ЦПД.
У Центрі вкотре закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
Нагадаємо, на початку листопада російська пропаганда вже поширювала дезінформацію про оточення Куп'янська, причому за допомогою роликів у соцмережах, згенерованих штучним інтелектом. У них "бійці ЗСУ" говорили про "критичну ситуацію" у Куп'янську.
Наприкінці листопада російська пропаганда розповсюджувала фейки про те, що їхні війська нібито увійшли до Гуляйполя в Запорізькій області. У ЦПД спростували це твердження і запевнили: росіян, які намагалися зайти в місто, знищили Сили оборони України.
Також цю інформацію не підтвердив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він повідомив, що командування вжило необхідних заходів для стабілізації.
Крім цього у TikTok поширювалось відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Більшість таких відео супроводжувалось підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій, довели у ЦПД.