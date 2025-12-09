Роспропаганда распространяет фейки о "полном контроле" над Купянском, - ЦПД

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о "полном контроле" над Купянском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.
В частности, пропагандисты сообщают о якобы "уничтожении нескольких украинских ДРГ" на подступах к Купянску. При этом они отмечают, что их вроде бы бросили в наступление для "поддержания информационной шумихи вокруг города".
В ЦПД уверяют: эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются очередными выдумками российской пропаганды.
Дезинформацию о полном захвате Купянска и якобы окружении в городе 15 батальонов Сил обороны Украины роспропаганда распространяет еще с начала декабря, но эти утверждения опроверг Главнокомандующий ВСУ.
Третьего декабря Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в Купянске, пути инфильтрации вражеских ДРГ полностью заблокированы, украинские силы работают над постепенным вытеснением оккупантов с плацдарма к северу от города и из других районов, где враг еще пытается сохранять свое присутствие.
"На самом деле большая часть Купянска находится под контролем Сил обороны Украины, в городе продолжаются бои. Никакие украинские части не находятся в окружении", - уверяют в ЦПД.
В Центре в очередной раз призывают доверять только верифицированным источникам информации.
Напомним, в начале ноября российская пропаганда уже распространяла дезинформацию об окружении Купянска, причем с помощью роликов в соцсетях, сгенерированных искусственным интеллектом. В них "бойцы ВСУ" говорили о "критической ситуации" в Купянске.
В конце ноября российская пропаганда распространяла фейки о том, что их войска якобы вошли в Гуляйполь в Запорожской области. В ЦПД опровергли это утверждение и заверили: россиян, которые пытались зайти в город, уничтожили Силы обороны Украины.
Также эту информацию не подтвердил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он сообщил, что командование приняло необходимые меры для стабилизации.
Кроме этого в TikTok распространялось видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Большинство таких видео сопровождалось подписями на разных иностранных языках. Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, которая специально создает контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий, доказали в ЦПИ.