Роспропаганда распространяет фейки о "полном контроле" над Купянском, - ЦПД

В частности, пропагандисты сообщают о якобы "уничтожении нескольких украинских ДРГ" на подступах к Купянску. При этом они отмечают, что их вроде бы бросили в наступление для "поддержания информационной шумихи вокруг города".

В ЦПД уверяют: эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются очередными выдумками российской пропаганды.

Дезинформацию о полном захвате Купянска и якобы окружении в городе 15 батальонов Сил обороны Украины роспропаганда распространяет еще с начала декабря, но эти утверждения опроверг Главнокомандующий ВСУ.

Третьего декабря Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в Купянске, пути инфильтрации вражеских ДРГ полностью заблокированы, украинские силы работают над постепенным вытеснением оккупантов с плацдарма к северу от города и из других районов, где враг еще пытается сохранять свое присутствие.



"На самом деле большая часть Купянска находится под контролем Сил обороны Украины, в городе продолжаются бои. Никакие украинские части не находятся в окружении", - уверяют в ЦПД.

В Центре в очередной раз призывают доверять только верифицированным источникам информации.