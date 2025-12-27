Роспропаганда хизується польотом стратегічних бомбардувальників біля кордонів НАТО, - ЦПД

Ідеться про стратегічні літаки Ту-95МС, здатні нести ядерне озброєння, які РФ активно використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України.



Роспропаганда наголошує, що політ було здійснено "відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", проте навіть не приховує, що подібні польоти - це демонстрація сили, метою якої є залякування Європи й НАТО, зазначають у ЦПД.

Примітно, що ці польоти відбулись 25 грудня, коли більшість країн Європи святкують Різдво.



"Хоча російські посадовці постійно повторюють про "відсутність планів РФ нападати на Європу", насправді Кремль систематично вдається до погроз і відвертих акцій залякування, намагаючись такими діями впливати на суспільні настрої в країнах Європи та перешкоджати союзникам допомагати Україні", - пояснюють аналітики Центру.