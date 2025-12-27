RU

Общество Образование Деньги Изменения

Роспропаганда хвастается полетом стратегических бомбардировщиков у границ НАТО, - ЦПД

Иллюстративное фото: бомбардировщик Су-34 (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Минобороны РФ распространяет сообщение о том, что их стратегические ракетоносцы совершили очередной "плановый" полет вблизи границ скандинавских стран. Полет сопровождался поднятием боевой авиации стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Речь идет о стратегических самолетах Ту-95МС, способных нести ядерное вооружение, которые РФ активно использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Роспропаганда отмечает, что полет был осуществлен "в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", однако даже не скрывает, что подобные полеты - это демонстрация силы, целью которой является запугивание Европы и НАТО, отмечают в ЦПД.

Примечательно, что эти полеты состоялись 25 декабря, когда большинство стран Европы празднуют Рождество.

"Хотя российские чиновники постоянно повторяют об "отсутствии планов РФ нападать на Европу", на самом деле Кремль систематически прибегает к угрозам и откровенных акций запугивания, пытаясь такими действиями влиять на общественные настроения в странах Европы и препятствовать союзникам помогать Украине", - объясняют аналитики Центра.

 

Самолеты РФ в небе возле страны-членов НАТО

Напомним, в ночь на 25 декабря российский диктатор Владимир Путин отправил ядерные бомбардировщики угрожать северной Британии. Они совершили полет на большое расстояние над Норвежским морем. НАТО подняло истребители.

Истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия в полете, что, по словам журналистов, могло быть преднамеренной попыткой разозлить Запад вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

Той же ночью польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт, который пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.

Также в Польше в тот же день зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.

В сентябре НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За два дня до этого, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

